Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Серия А 2014/2015