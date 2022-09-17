Альберто Грасси - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Грасси
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Грасси
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брешиа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1995 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|90' - 90'
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|57' - 90'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|62'
|19.02.2023
|84' - 90'
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|90' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.02.2023
|57' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|62'
|19.02.2023
|84' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|08.01.2023
|1' -56'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|1' -66'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|73' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -45'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|65' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|89'
|12.09.2022
|82' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|1' -77'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|31.08.2022
|1' -64'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|73' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|86' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)