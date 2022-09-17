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    Альберто Грасси - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Альберто
    Фамилия Грасси
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Брешиа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 90' - 90' Эмполи 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур
    04.03.2023 Был в запасе Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 57' - 90' Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    62'
    19.02.2023 84' - 90' Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
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