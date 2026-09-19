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Испания. Сегунда
Команды
ФК Андорра
Пау Лопес
Статистика
€ 2,50 млн
Пау Лопес - статистика
ФК Андорра
13 декабря 1994 (31), Жирона
#13 | Вратарь
189 см | 77 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
1 : 3
12.09.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
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Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
1 : 3
12.09.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сельта (Б)
4 : 2
24.08.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
ФК Андорра
5 : 1
15.08.2026
Сеута
1' - 90'
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