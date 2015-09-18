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    Деванте Паркер - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Деванте
    Фамилия Паркер
    Команда Майнц
    Состав Молодежный
    Родной город Висбаден
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2015 90' -90' Майнц (Майнц) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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