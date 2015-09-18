Деванте Паркер - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Деванте
|Фамилия
|Паркер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Деванте
|Фамилия
|Паркер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2015
|90' -90'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)