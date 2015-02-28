Филипп Мюллер - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Вехен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|74
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Вехен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2015
|1' -70'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Гамбург (Гамбург)
|45'