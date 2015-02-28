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    Филипп Мюллер - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Филипп
    Фамилия Мюллер
    Команда Вехен
    Состав Основной
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 74
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2015 1' -70' Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Гамбург (Гамбург)
    45'
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