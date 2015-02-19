Матиас Тране - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Тране
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Тране
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|70' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2015
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)