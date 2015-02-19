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    Матиас Тране - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Матиас
    Фамилия Тране
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 70' -90' Брюгге (Брюгге) 3:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2015 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:3 Брюгге (Брюгге)
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