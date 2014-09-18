Матей Якубек - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Якубек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поважска-Бистрица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Якубек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Поважска-Бистрица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2014
|76' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|5:0
|Слован (Братислава)
|90'