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    Матей Якубек - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Матей
    Фамилия Якубек
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Поважска-Бистрица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2014 76' -90' Янг Бойз (Берн) 5:0 Слован (Братислава)
    90'
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