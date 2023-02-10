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    Люка Пирар - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Люка
    Фамилия Пирар
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 марта 1995 (28 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Унион 3:3 Юнион СЖ Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 Был в запасе Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
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