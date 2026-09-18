Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люка Пирар - статистика

Стандард
10 марта 1995 (31)
#21 | Вратарь
191 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Стандард
0 : 2
23.05.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Вестерло
1 : 2
19.05.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Стандард
0 : 0
16.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Стандард
2 : 1
08.05.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Генк
1 : 1
25.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Шарлеруа
1 : 2
18.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
04.04.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 1
14.02.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Стандард
2 : 0
01.02.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Стандард
0 : 4
23.01.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Шарлеруа
2 : 0
18.01.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
1' - 90'
84'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
06.12.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
31.10.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Гент
4 : 0
25.10.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
Был в запасе
Главные новости
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+