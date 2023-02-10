Люка Пирар - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Пирар
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Пирар
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Унион
|3:3
|Юнион СЖ
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур