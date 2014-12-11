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    Йонес Фельфель - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Йонес
    Фамилия Фельфель
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 84' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:5 Торино (Турин)
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