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Даниэль Амарти
Статистика
Даниэль Амарти - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1994 (31)
#12 | Защитник
183 см
Гана
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0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Гана
1 : 0
17.11.2023
Мадагаскар
1' - 63'
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