Бенно Шмитц - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бенно
|Фамилия
|Шмитц
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Бенно
|Фамилия
|Шмитц
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Кельн
|0:2
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|82'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 65'
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|58'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|22
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:2
|Бохум (Бохум)
|82'
|04.03.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|18.02.2023
|1' -65'
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Кельн (Кельн)
|58'
|12.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|04.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|41'
|29.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|76'
|24.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|21.01.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|7:1
|Вердер (Бремен)
|12.11.2022
|1' -50'
|Герта (Берлин)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|09.11.2022
|1' -61'
|Кельн (Кельн)
|1:2
|Байер (Леверкузен)
|30'
|06.11.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|30.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.10.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|09.10.2022
|1' -60'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -83'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|78'
|18.09.2022
|1' -63'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|9'
|11.09.2022
|1' -62'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|28.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|13.08.2022
|62' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)