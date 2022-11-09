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    Бенно Шмитц - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Бенно
    Фамилия Шмитц
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 90' Кельн 0:2 Бохум Германия. Бундеслига, 24 тур
    82'
    04.03.2023 1' - 90' Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    18.02.2023 1' - 65' Штутгарт 3:0 Кельн Германия. Бундеслига, 21 тур
    58'
    12.02.2023 1' - 90' Кельн 3:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 22 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 0:2 Бохум (Бохум)
    82'
    04.03.2023 1' -90' Унион (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    18.02.2023 1' -65' Штутгарт (Штутгарт) 3:0 Кельн (Кельн)
    58'
    12.02.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    04.02.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 0:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    41'
    29.01.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    76'
    24.01.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    21.01.2023 1' -90' Кельн (Кельн) 7:1 Вердер (Бремен)
    12.11.2022 1' -50' Герта (Берлин) 2:0 Кельн (Кельн)
    09.11.2022 1' -61' Кельн (Кельн) 1:2 Байер (Леверкузен)
    30'
    06.11.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Кельн (Кельн)
    30.10.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    21.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    16.10.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Аугсбург (Аугсбург)
    09.10.2022 1' -60' Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    01.10.2022 1' -83' Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    78'
    18.09.2022 1' -63' Бохум (Бохум) 1:1 Кельн (Кельн)
    9'
    11.09.2022 1' -62' Кельн (Кельн) 0:1 Унион (Берлин)
    28.08.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 0:0 Штутгарт (Штутгарт)
    21.08.2022 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Кельн (Кельн)
    13.08.2022 62' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:2 Кельн (Кельн)
    07.08.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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