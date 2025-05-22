Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бенно Шмитц - статистика

Завершил карьеру
17 ноября 1994 (31)
#22 | Защитник
182 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
26
0
7
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
2 : 0
22.05.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 1
17.05.2025
Грассхоппер
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
1' - 90'
40'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
3 : 0
10.05.2025
Грассхоппер
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
2 : 0
03.05.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.04.2025
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
06.04.2025
Люцерн
1' - 90'
56'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
1 : 2
30.03.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
08.03.2025
Грассхоппер
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.02.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
1 : 2
16.02.2025
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лугано
1 : 1
08.02.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
79'
67'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Серветт
1 : 1
01.02.2025
Грассхоппер
1' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
0 : 0
25.01.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
1' - 90'
78'
33'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 2
10.11.2024
Санкт-Галлен
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 0
03.11.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
26.10.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
1 : 2
19.10.2024
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
1' - 66'
Главные новости
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+