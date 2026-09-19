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Англия. Вторая лига
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Шрусбери Таун
Том Андерсон
Статистика
€ 75 тыс
Том Андерсон - статистика
Шрусбери Таун
2 сентября 1993 (33), Бернли
#26 | Защитник
193 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Крю Александра
1 : 1
19.09.2026
Шрусбери Таун
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 4 тур
Рочдейл
3 : 0
01.09.2026
Шрусбери Таун
1' - 75'
27'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
29.08.2026
Солфорд Сити
1' - 90'
86'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Флитвуд
4 : 0
25.08.2026
Шрусбери Таун
46' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Вторая лига 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шрусбери Таун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Флитвуд
4 : 0
25.08.2026
Шрусбери Таун
46' - 90'
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