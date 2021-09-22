Идрис Муслуев - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Сольтмигович
|Фамилия
|Муслуев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Имя
|Идрис
|Отчество
|Сольтмигович
|Фамилия
|Муслуев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Легион (Махачкала)
|1:1
(0:2)п
|Уфа (Уфа)