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    Филип Костич - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Костич
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Родной город Крагуевац
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 24,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 78' Ювентус 1:0 Фрайбург Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    53'
    05.03.2023 1' - 76' Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    75'
    28.02.2023 1' - 90' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    16'
    23.02.2023 1' - 82' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 81' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    32'
    16.02.2023 63' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    88'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2022 1' -74' Айнтрахт (Франкфурт) 1:6 Бавария (Мюнхен)
    70'
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