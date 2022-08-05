Филип Костич - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Костич
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 24,00
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Костич
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 78'
|Ювентус
|1:0
|Фрайбург
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|53'
|05.03.2023
|1' - 76'
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|75'
|28.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|16'
|23.02.2023
|1' - 82'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 81'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|32'
|16.02.2023
|63' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2022
|1' -74'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:6
|Бавария (Мюнхен)
|70'