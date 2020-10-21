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    Денис Никитин - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Никитин
    Команда Динамо Бр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:2 Тамбов (Тамбов)
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