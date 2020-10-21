Денис Никитин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Никитин
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Никитин
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Тамбов (Тамбов)