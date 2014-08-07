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    Владлен Халфин - статистика

    #60 | Нападающий
    Имя Владлен
    Отчество Русланович
    Фамилия Халфин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1994 (28 лет)
    Рост 166
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2014 85' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    07.08.2014 71' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
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