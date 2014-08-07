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    Рудольф Габидуллин - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Рудольф
    Отчество Робертович
    Фамилия Габидуллин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2014 1' -25' Рубин (мол) (Казань) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    07.08.2014 1' -41' Амкар (мол) (Пермь) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
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