Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муслим Асхабов - статистика

    #98 | Полузащитник
    Имя Муслим
    Отчество Ахметович
    Фамилия Асхабов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 86' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
    25.10.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    • Читайте нас: 
    11