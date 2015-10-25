Муслим Асхабов - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Асхабов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Имя
|Муслим
|Отчество
|Ахметович
|Фамилия
|Асхабов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|86' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)