Турпал-Али Мальсагов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Турпал-Али
|Отчество
|Амадиевич
|Фамилия
|Мальсагов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Имя
|Турпал-Али
|Отчество
|Амадиевич
|Фамилия
|Мальсагов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Легион (Махачкала)
|1:1
(0:2)п
|Уфа (Уфа)