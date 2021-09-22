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    Турпал-Али Мальсагов - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Турпал-Али
    Отчество Амадиевич
    Фамилия Мальсагов
    Команда Легион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Легион (Махачкала) 1:1
    (0:2)п    		 Уфа (Уфа)
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