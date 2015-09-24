Денис Машкин - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Машкин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Денис
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Машкин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2015
|69' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)