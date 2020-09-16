Артур Ахмеджанов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Ахмеджанов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Имя
|Артур
|Отчество
|Маратович
|Фамилия
|Ахмеджанов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)