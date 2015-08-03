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    Денис Скоролупов - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Викторович
    Фамилия Скоролупов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 165
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2015 79' -90' Локомотив (Лиски) 5:0 Арсенал-2 (Тула)
    03.08.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 0:0 Арсенал-2 (Тула)
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