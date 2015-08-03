Денис Скоролупов - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Скоролупов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|60
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Скоролупов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2015
|79' -90'
|Локомотив (Лиски)
|5:0
|Арсенал-2 (Тула)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Арсенал-2 (Тула)