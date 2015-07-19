Егор Злыгостев - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Злыгостев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Злыгостев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2015
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.07.2015
|85' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|5:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)