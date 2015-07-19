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    Егор Злыгостев - статистика

    #80 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Злыгостев
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2015 90' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    19.07.2015 85' -90' Академия Кубань (Краснодар) 5:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
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