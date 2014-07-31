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    Роджерс Кола - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Роджерс
    Фамилия Кола
    Команда Хапоэль Ирони
    Состав Основной
    Родной город Лусака
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1989 (33 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль Ирони 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2014 1' -90' Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона) 1:2 Динамо (Москва)
    11'
    31.07.2014 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
    63'
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