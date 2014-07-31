Галь Майо - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Галь
|Фамилия
|Майо
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ришон-ле-Цион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1991 (31 год)
|Имя
|Галь
|Фамилия
|Майо
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ришон-ле-Цион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль Ирони
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|Был в запасе
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:2
|Динамо (Москва)
|31.07.2014
|90' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)