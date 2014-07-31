Эзи Дальмони - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Эзи
|Фамилия
|Дальмони
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рамат-Ган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1989 (33 года)
|Имя
|Эзи
|Фамилия
|Дальмони
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рамат-Ган
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль Ирони
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -71'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:2
|Динамо (Москва)
|31.07.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)