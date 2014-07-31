Кассио - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Кассио
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минасу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Кассио
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минасу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль Ирони
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -90'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:2
|Динамо (Москва)
|31.07.2014
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)