Диего Барселос - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Диего Де Лима
|Фамилия
|Барселос
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Диего Де Лима
|Фамилия
|Барселос
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2014
|18' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|30.07.2014
|Был в запасе
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)