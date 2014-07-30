Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниелзиньо - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Даниэл Тиаго
    Фамилия Дуарте
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2014 1' -25' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 АЕЛ (Лимасcол)
    16' 25'
    30.07.2014 1' -77' АЕЛ (Лимасcол) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11