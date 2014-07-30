Даниелзиньо - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Даниэл Тиаго
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Даниэл Тиаго
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2014
|1' -25'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|16' 25'
|30.07.2014
|1' -77'
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)