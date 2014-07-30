Лукаш Гикевич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Гикевич
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольштын
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Гикевич
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольштын
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2014
|1' -85'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|30.07.2014
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|64'