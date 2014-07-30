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    Лукаш Гикевич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Лукаш
    Фамилия Гикевич
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Родной город Ольштын
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2014 1' -85' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 АЕЛ (Лимасcол)
    30.07.2014 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    64'
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