Дмитрий Калабухов - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Калабухов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Калабухов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)
|23'