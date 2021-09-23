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    Дмитрий Калабухов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Иванович
    Фамилия Калабухов
    Команда Торпедо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 174
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2021 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:2 Урал (Екатеринбург)
    23'
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