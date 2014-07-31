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    Лазар Марьянович - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Лазар
    Фамилия Марьянович
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Ниш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дьошдьер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2014 1' -70' Краснодар (Краснодар) 3:0 Дьошдьер (Мишкольц)
    31.07.2014 Был в запасе Дьошдьер (Мишкольц) 1:5 Краснодар (Краснодар)
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