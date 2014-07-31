Лазар Марьянович - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Марьянович
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Марьянович
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дьошдьер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -70'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Дьошдьер (Мишкольц)
|31.07.2014
|Был в запасе
|Дьошдьер (Мишкольц)
|1:5
|Краснодар (Краснодар)