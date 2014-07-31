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    Габор Бори - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Габор
    Фамилия Бори
    Команда Дьошдьер
    Состав Основной
    Родной город Сомбатхей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1984 (39 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дьошдьер 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2014 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:0 Дьошдьер (Мишкольц)
    41'
    31.07.2014 Был в запасе Дьошдьер (Мишкольц) 1:5 Краснодар (Краснодар)
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