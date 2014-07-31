Габор Бори - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Габор
|Фамилия
|Бори
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сомбатхей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1984 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Габор
|Фамилия
|Бори
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сомбатхей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1984 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дьошдьер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Дьошдьер (Мишкольц)
|41'
|31.07.2014
|Был в запасе
|Дьошдьер (Мишкольц)
|1:5
|Краснодар (Краснодар)