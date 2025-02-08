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Лукаш Юткевич
Статистика
Лукаш Юткевич - статистика
Завершил карьеру
28 марта 1989 (37), Саутгемптон
#10 | Нападающий
185 см | 73 кг
Англия | Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
2 : 3
08.02.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Бирмингем Сити
2 : 1
11.01.2025
Линкольн
1' - 72'
Англия. Кубок, 2 раунд
Блэкпул
1 : 2
01.12.2024
Бирмингем Сити
1' - 59'
24'
Англия. Кубок, 1 раунд
Саттон Юнайтед
0 : 1
03.11.2024
Бирмингем Сити
79' - 90'
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