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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Хартс
Стивен Кингсли
Статистика
€ 500 тыс
Стивен Кингсли - статистика
Хартс
23 июля 1994 (32), Стерлинг
#3 | Защитник
178 см
Шотландия
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Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
1 : 1
19.09.2026
Хартс
1' - 90'
86'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 1
15.09.2026
Хартс
73' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Хартс
0 : 2
28.07.2026
Штурм
1' - 45'
44'
Лига чемпионов, 2 раунд
Штурм
4 : 0
21.07.2026
Хартс
Был в запасе
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