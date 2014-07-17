Кирилл Новиков - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Силламяэ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Силламяэ
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калев
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2014
|82' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|5:0
|Калев (Силламяэ)
|17.07.2014
|89' -90'
|Калев (Силламяэ)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)