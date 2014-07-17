Николай Машичев - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Машичев
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Машичев
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калев
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2014
|1' -82'
|Краснодар (Краснодар)
|5:0
|Калев (Силламяэ)
|17.07.2014
|1' -55'
|Калев (Силламяэ)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)