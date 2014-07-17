Денис Внуков - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Внуков
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Внуков
|Команда
|Калев
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калев
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2014
|1' -70'
|Краснодар (Краснодар)
|5:0
|Калев (Силламяэ)
|17.07.2014
|1' -80'
|Калев (Силламяэ)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)