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    Игорь Дударев - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Игорь
    Фамилия Дударев
    Команда Калев
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Калев 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2014 1' -90' Краснодар (Краснодар) 5:0 Калев (Силламяэ)
    17.07.2014 1' -90' Калев (Силламяэ) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    59'
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