Алексей Баев - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вл
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -88'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)