Сергей Петров - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Петров
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|81' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|01.11.2015
|85' -90'
|Витязь (Подольск)
|2:1
|Локомотив (Лиски)
|19.09.2015
|76' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|90' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)