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    Сергей Петров - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Романович
    Фамилия Петров
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 81' -90' Локомотив (Лиски) 3:1 Динамо Бр (Брянск)
    01.11.2015 85' -90' Витязь (Подольск) 2:1 Локомотив (Лиски)
    19.09.2015 76' -90' Рязань (Рязань) 2:0 Локомотив (Лиски)
    11.08.2015 90' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
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