Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айдын Мирзоев - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Айдын
    Отчество Джабраилович
    Фамилия Мирзоев
    Команда Витязь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 марта 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Орел (Орел) 1:0 Витязь (Подольск)
    17.08.2015 46' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Орел (Орел)
    11.08.2015 50' -90' Локомотив (Лиски) 1:2 Витязь (Подольск)
    03.08.2015 50' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    28.07.2015 60' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:2 Витязь (Подольск)
    20.07.2015 1' -76' Витязь (Подольск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    • Читайте нас: 
    11