Айдын Мирзоев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Айдын
|Отчество
|Джабраилович
|Фамилия
|Мирзоев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Имя
|Айдын
|Отчество
|Джабраилович
|Фамилия
|Мирзоев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витязь
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|46' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|11.08.2015
|50' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:2
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|50' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|28.07.2015
|60' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:2
|Витязь (Подольск)
|20.07.2015
|1' -76'
|Витязь (Подольск)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)