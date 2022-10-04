Александр Зароченцев - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Зароченцев
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Имя
|Александр
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Зароченцев
|Команда
|СтавропольАгроСоюз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СтавропольАгроСоюз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)