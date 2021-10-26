Максим Матюша - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матюша
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матюша
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|ЦСКА (Москва)