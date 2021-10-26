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    Максим Матюша - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Матюша
    Команда Металлург Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург Л 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2021 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:2 ЦСКА (Москва)
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