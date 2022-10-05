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    Егор Шамов - статистика

    #50 | Вратарь
    Имя Егор
    Отчество Валентинович
    Фамилия Шамов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 июня 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0
    (5:4)п    		 Арсенал (Тула)
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