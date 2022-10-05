Егор Шамов - статистика
#50 | Вратарь
|Имя
|Егор
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Шамов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Егор
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Шамов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
(5:4)п
|Арсенал (Тула)