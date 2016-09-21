Дмитрий Быстров - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Быстров
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Быстров
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|0:3
|Урал (Екатеринбург)
|81'