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    Сергей Волков - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Волков
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 мая 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 77
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Акрон 2:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 22 тур
    05.03.2023 1' - 90' Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 1' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
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