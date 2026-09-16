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РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Сергей Волков
Статистика
€ 1,20 млн
Сергей Волков - статистика
Родина
10 мая 1995 (31)
#13 | Вратарь
186 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо Мх
2 : 0
06.09.2026
Родина
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Россия. PARI Первая лига 2025/2026
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Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родина
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
1 : 4
18.08.2026
Оренбург
1' - 90'
36'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 90'
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