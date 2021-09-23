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    Александр Русских - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Русских
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 мая 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-Ижевск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2021 1' -78' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:4 ЦСКА (Москва)
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