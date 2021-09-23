Александр Русских - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Русских
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Имя
|Александр
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Русских
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -78'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)