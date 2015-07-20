Кирилл Пузырев - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Пузырев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Пузырев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2015
|1' -45'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -86'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|16.08.2015
|1' -74'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|1' -63'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -74'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)