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    Роман Мануйлов - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Олегович
    Фамилия Мануйлов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -72' Динамо Бр (Брянск) 1:0
    (5:4)п    		 Арсенал (Тула)
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