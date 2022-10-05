Роман Мануйлов - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мануйлов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Роман
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мануйлов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -72'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
(5:4)п
|Арсенал (Тула)